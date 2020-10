D'Bierger vum südamerikanesche Land sollen e Sonndeg driwwer decidéieren, ob d'Verfassung iwwerschafft soll ginn.

Eng ganz Partie Leit kritiséieren, d'Verfassung wier en Obstakel fir déifgräifend sozial Reformen. An der Haaptstad Santiago wieren d'Autoritéite vun honnerten Demonstranten attackéiert ginn, dat schreift d'Noriichtenagence AFP.

D'Beamten hätte versicht, mat Tréinegas a Waasserwerfer d'Mënschen auserneenzedreiwen. Am Chile ginn et zanter laangem Masseprotester géint d'Regierung. Dobäi kënnt et an der lescht ëmmer erëm zu brutalen Ausernanersetzungen.