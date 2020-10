Am Westafrikanesche Land war d'Populatioun virun enger Woch opgeruff, fir en neie President ze wielen.

Dëse Samschdeg huet d'Walkommissioun dann elo den Alpha Condé zum Gewënner erkläert. Den 82 Joer ale Politiker huet dem virleefege Resultat no 59,49 Prozent vun de Stëmme kritt, de Kandidat vun der Oppositioun, Cellou Dalein Diallo knapp 33,5 Prozent.

Schonn e Méindeg hat den Diallo sech zum Gewënner ausgeruff, ma d'Walkommissioun hat dëst ofgewisen. Dorops koum et zu Ausernanersetzungen tëscht der Police an den Unhänger vum Diallo, bei där bis ewell op d'mannst 9 Mënschen ëm d'Liewe koumen.

Datt de Condé sech eng drëtte Kéier opsetze gelooss huet, hat zu gréissere Protester am Land gefouert, wou schonn eng Dose Leit ëmkomm sinn. Bis dëst Joer war et enger Persoun just erlaabt, fir zwee Mol zum President vu Guinea gewielt ze ginn.

D'Mënscherechtsgruppe werfen dem Condé vir, datt hien eng autoritär Politik géif bedreiwen. D'Ännerung vun der Verfassung, mat där hien eng drëtte Kéier dierf President ginn, hat de Condé via Referendum duerchféiere gelooss.