De franséische President Macron reagéiert ob d'Verbal-Attacken vum tierkesche President Erdogan.

Den tierkesche Staatschef hat dem Macron an enger Ried op der Tëlee geroden, säi geeschtegen Zoustand iwwerpréiwen ze loossen an him virgeworf, e Problem mam Islam ze hunn. De franséische President hat no der Ermordung vun engem Professer e verschäerft Virgoe géint Islamisten annoncéiert.