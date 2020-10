Souwuel den Donald Trump wéi och den Joe Biden sinn aktuell a Schlësselregiounen op Walkampf-Tour.

Den Donald Trump, deen den Ëmfroen no hannen läit, ass a North Carolina, Ohio an Wisconsin opgetrueden. Den Joe Bidden zwee Mol am Pennsylvania.

Déi Bundesstaate kéinten d'Resultat vun de Walen den 3. November decidéieren. En zentraalt Thema béi den Optrëtter vu béide Kandidate war d'Corona-Kris. Den Trump huet den néien Héchstwäert vun Infektiounen domat erkläert, datt méi getest géif ginn.

De Biden huet dem Republikaner op en Neits virgeworf, d'Kris net am Grëff ze hunn an d'Leit opgeruff, Masken unzedoen.