Hie kritt jo Walbedruch reprochéiert. D'Demokratiebeweegung huet un d'Leit appelléiert, vir doheem ze bleiwen.

Et war den eelefte Sonndeg hannerteneen, bei deem a Belarus honnertdausende Leit op d'Strooss gaange sinn, fir géint de President Lukaschenko ze protestéieren.

D'Oppositioun hat dem Lukaschenko en Ultimatum gesat, deen dësen awer ouni Reaktioun auslafe gelooss huet. Et gëtt keng Gespréichsbereetschaft vu Säite vum Staatsapparat. Am Géigendeel... an de leschte Stonne virum Enn vum Ultimatum gouf reegelrecht Juegd op d'Demonstrante gemaach, Blendgranate koumen an den Asaz an et gouf e sëllege Blesséierter. Et goufen och vill Demonstrante festgeholl. Als Argumentatioun huet den Inneministère matgedeelt, et hätte Spezialmëttel mussen agesat ginn, well Demonstranten eng Ofspärung duerchbrach haten.

Fir dëse Méindeg huet d'Oppositioun dann en allgemengen Opruff fir e Generalstreik gemaach.