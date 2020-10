Déi aktuell Parteispëtzt ronderëm d'Annegret Kramp-Karrebauer proposéiert, fir de fir Ugangs Dezember geplangte Parteidag ze verréckelen.

1.000 Delegéierten sollten do derbäi sinn. Den neie Rendez-vous soll am Fréijoer sinn, dat mellt d'DPA.



Norbert Röttgen, Armin Laschet a Friedrich Merz kandidéidere jo fir d'CDU an déi nächst Bundestagswiel ze féieren.