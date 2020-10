Wéi den "US Elections Project" vun der Universitéit Florida matdeelt, wiere bis ewell schonn 2 Millioune Persoune méi wiele gaange wéi nach viru 4 Joer.

Am Ganzen hunn 59 Millioune Leit hir Stëmm am Kader vum "Early Voting" ofginn. Virun allem Unhänger vum Demokrat Joe Biden sollen dovu profitéiert an am Virfeld gewielt hunn. D'US-Bierger hunn nämlech d'Méiglechkeet, dëst am Viraus an engem Wallokal oder per Bréifwal ze maachen.

Och wa vill Biden-Unhänger vun der Bréifwal Gebrauch maachen, heescht dat net, dass den Donald Trump d'Zuelen den 3. November net ausgläiche kann. Estimatiounen no solle vill republikanesch Wieler den 3. November hir Stëmm an d'Urne geheien. Zanter Méint kritiséiert den US-President d'Bréifwal a behaapt, dass op dës Manéier vill Walbedruch géing entstoen. Wëssenschaftlech Beleeg dofir ginn et allerdéngs net.

2020 ginn d'Wëssenschaftler vum "US Elections Project" vun enger héijer Walbedeelegung aus. Deemno kéinte bis zu 150 Millioune Leit dëst Joer wiele goen, wat eng Hausse vun 13 Milliounen ass.