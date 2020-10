En Attentäter huet zu Peshawar eng Bomm an enger Koranschoul explodéiere gelooss. Op d'mannst 70 Kanner goufe blesséiert a 7 hunn net iwwerlieft.

D'Kanner sinn tëscht 8 a 15 Joer al. Vill vun hinne sinn an engem kriteschen Zoustand, heescht et vun engem Dokter am Spidol.