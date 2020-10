Den Emmanuel Macron wäert um Mëttwoch den Owend Detailer an enger Televisiounsusprooch matdeelen. Och an Däitschland lafe Gespréicher.

A Frankräich spëtzt sech d'Covid-Situatioun ëmmer méi zou.

Zu Paräis goufen en Dënschdeg den Owend iwwer 520 Leit gemellt déi un, oder mam Virus gestuerwen sinn, dat waren der duebel souvill wéi nach e Méindeg.

Um Mëttwoch den Owend wäert de President Macron sech via Televisiouns-Usprooch un d’Fransousen adresséieren.

Do dierft hien, franséische Medien no, en neie landeswäite Lockdown annoncéieren, dee 4 Wochen laang soll daueren, wou awer d‘Schoule wärend där Zäit sollen opbleiwen.

Och an Däitschland steet op d’mannst en Deel-Lockdown am Raum, iwwert deen d’Kanzlerin Merkel um Mëttwoch mat de 16 Ministerpresidenten wäert beroden. Am Raum steet ënnert anerem, dass den Horesca-Secteur bis Enn November misst zoumaachen, an touristesch Iwwernuechtungen och verbuede ginn.