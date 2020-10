An Däitschland steet op d’mannst en Deel-Lockdown am Raum, iwwert deen d’Kanzlerin Merkel um Mëttwoch mat de 16 Ministerpresidente wäert beroden.

Am Raum steet ënnert anerem, dass den Horesca-Secteur bis Enn November misst zoumaachen an touristesch Iwwernuechtungen och verbuede ginn.

Coronavirus weltwäit/Reportage Tim Morizet

Schoule solle just a Regiounen, wou d'Zuele ganz héich sinn, zoumaachen.

Weider heescht et, dass ee sech just nach mat Membere vu maximal 1 anere Stot soll treffen. Weider missten och Theateren, Schwämmen, Fitnessstudioen a Fräizäitparken hir Dieren zoumaachen.

Deemno kee Sport méi am Privaten an am Amateurberäich.

Tattoo-Studioen a Kosmetik-Studioe solle fir 3 Wochen zoumaachen, Coiffeuren dierfen opbleiwen.