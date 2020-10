Fir d'Zuel vu Kontakter ze reduzéieren, goufen an Däitschland eng Partie nei Corona-Mesuren annoncéiert.

Bund a Länner hu sech e Mëttwoch op e puer Punkte gëeenegt. D'Beräicher Kultur a Fräizäit gi fir 1 Mount op Äis geluecht. Kinoen, Theateren, Concertshalen an Opere mussen hir Diere vum 2. November u bis Enn des Mounts zoumaachen. Dat selwecht zielt fir d'Schwämmen, Saunaen, Thermen, Fräizäitparken, Bordellen a Spillhalen.

Dëst gëllt och fir Sportinfrastrukturen (Fräizäit an Amateursport). Individuell dierf awer trainéiert ginn. De Profisport dierf zwar weider ausgeüübt ginn, ma och hei gëllen nei Restriktiounen. Am November solle keng Spectateure méi bei de Matcher dobäi sinn. Den Ament ass dat schonn a ville Stadie vun der Futtball-Bundesliga de Fall.

Wéinst de villen Neiinfektiounen dierfen och Betriber, déi op Kierperfleeg spezialiséiert sinn, am November keng Clienten empfänken. Dëst gëllt zum Beispill fir Tattoo- a Kosmetikstudioen, awer net fir Coiffeurssalonen a Physiotherapien.

Och d'Gastronomiebranche ass vun der Fermeture betraff. Take-away a Livraisounen dierfen ugebuede ginn, an de Restaurante selwer dierf awer net giess oder gedronk ginn. Kantinne sollen iwwerdeems opbleiwen.

Donieft ginn et och Ännerungen, wat d'sozial Kontakter ugeet. Vun e Méindeg un dierfe sech just nach maximal 10 Leit aus héchstens 2 Stéit gesinn. Zil vun dëser Aschränkung ass et, nees méi grouss Treffe fir Chrëschtdag erlaben ze kënnen. Op "onnéideg" privat Reese soll beschtefalls verzicht ginn. Iwwernuechtungen an Hoteller aus reng touristeschen Zwecker gëtt an Däitschland nächste Mount verbueden. Eng Ausnam gëllt fir Déngschtreesen oder aner noutwenneg Grënn.

Obwuel d'Zuel vun den Neiinfektiounen däitlech an d'Luucht geet, bleiwen d'Schoulen an d'Crèchen am November op. Och Supermarchéen a Geschäfter bleiwen op. Hei muss awer d'Reegel vun engem Client op 10 Quadratmeter respektéiert ginn, ugangs war vu 25 Quadratmeter rieds.

Wann d'Hygiènesreegele vun de Leit agehale ginn, kënnen d'Gottesdéngschter weider ofgehale ginn. Wéi de Ministerpresident Söder betount huet, wier dat am Kontext vun der Versammlungs- a Reliounsfräiheet besonnesch wichteg.

No 2 Woche wëllen d'Kanzlerin Merkel an d'Regierungscheffen op en Neits beroden.