Grujeleg Messerattack zu Nice um Donneschdeg de Moien. De leschten Informatiounen no, sinn nëmmen e puer Deeg no der Attack op de franséische Geschichtsprofesser Samuel Paty, dräi Persounen ëm d'Liewe komm a méi Leit blesséiert ginn. Op d'mannst eent vun den Affer hätt den Hals duerchgeschnidde kritt.

D'Attack war an der Eglise Notre-Dame zu Nice. E Mann an eng Fra goufen am Gebai ëmbruecht. Eng drëtt Persoun déi schwéier blesséiert ginn ass, ass an engem Bar an der Géigend un hire Blessure gestuerwen.

De Christan Estrosi fuerdert, datt all d'Spideeler an an aner Lieux de cultes entweder iwwerwaacht ginn oder zougemaach ginn. Ze vill wier ze vill. Et wier Zäit, datt Frankräich sech Gesetzer géif ginn, fir definitiv dem "Islam-Faschismus" um Territoire en Enn ze setzen.

De President Emmanuel Macron gëtt op der Plaz erwaart. De Parquet antiterroriste huet eng Enquête opgemaach. Den Täter gouf an der Interventioun blesséiert an gouf an d'Spidol bruecht.