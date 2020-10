De Premier Guiseppe Conte huet d'Bierger opgeruff, si missten zesummenhalen.

Et wier wierklech d'Zäit gëeent ze sinn, besonnesch virum Hannergrond vum wirtschaftleche Leed, dee psychologesche Belaaschtungen, dem Ierger an der Angscht vu ville Bierger, sou de Conte an enger Ried am Parlament.