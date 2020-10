Dëse Vott ass traditionell op engem Dënschden. Eiser Zäit gëtt et deemno spannend an der Nuecht vum 3. op de 4. November.

Den US-Walsystem ass zimmlech komplizéiert. D'Bundesstaaten zielen, net déi eenzel Wieler. Firwat sinn déi sougenannt "Swing States" esou wichteg a wat ass de Prinzip vum "The winner takes it all"?

D'Gewiicht vun engem Staat gëtt gemooss mat de Stëmme vun de Walmänner a Fraen, dem sougenannten Electoral College. D'Membere vun dëser Kierperschaft stëmme fir de Kandidat vun hirer jeeweileger Partei of. Bei dëse Wale sinn dat den Donald Trump fir d'Republikaner, respektiv den Joe Biden fir d'Demokraten.

E Bundesstaat mat villen Awunner huet vill Walmänner-Stëmmen. Ee mat wéineg Awunner huet och wéineg där Stëmmen.

Insgesamt ginn et 538 Walmänner a -Walfraen-Stëmmen. Wien d'Hallschent huet +1, deemno 270, gëtt President.

De Bundesstaat Wisconsin gehéiert zu de Staaten, wou d'Resultat bei der Presidentschaftswal ëmmer knapps ass.

2016 hat d'Demokratin Hillary Clinton 46,5 Prozent vun de Stëmmen, de Republikaner Donald Trump 47,2 Prozent. Trotz dësem minimale Virsprong krut den Trump déi 10 Stëmme vun de Walmänner a Fraen. Ebe wéinst dem Prinzip: The winner takes it all.

Bei ville Bundesstaate kann ee bal sécher viraussoen, wéi gewielt gëtt. Kalifornien wielt traditionell demokratesch, Texas republikanesch. Et ginn awer och Staaten, an deene gëtt eemol sou an eemol anescht gewielt. Et sinn déi sougenannt "Swing States".