Iwwer 65 Prozent vun den Neiséilänner hu sech dofir ausgesprach, dass d'Stierfhëllef bei onheelbar kranken Erwuessene soll erlaabt ginn.

D'virleefeg Resultater vum Referendum goufen e Freideg publizéiert. "Dausenden Neiséilänner, déi e grausamen Doud kéinten erleiden, kënnen duerch de Choix, a Würd ze stierwen, d'Kontroll an d'Autonomie iwwert hiren eegene Kierper behalen", sou den Deputéierten David Seymour. An de Rechtsstaat géing dat schützen. D'Gesetz soll 2021 a Kraaft trieden.

Ugefaangen hat d'Debatt ëm d'Stierfhëllef duerch de Fall vun der Affekotin Lecretia Seales. Si ass 2015 un engem Gehiertumor gestuerwen. Op hirem Doudesdag hat d'Geriicht d'Demande op Stierfhëllef refuséiert, déi si e puer Joer virdrun eragereecht hat.

Domat kënnt Neiséiland nächst Joer op eng Lëscht vun enger Hand voll Staaten uechtert d'Welt, an deenen d'Stierfhëllef erlaabt ass. Holland an d'Belsch waren 2002 déi éischt Länner weltwäit, an deene se legaliséiert gouf.

Iwwerdeems hunn d'Bierger an Neiséiland iwwert d'Legaliséierung vu Cannabis als Fräizäitdrog ofgestëmmt. Ronn 53 Prozent hunn d'Propos ofgeleent, 46 Prozent waren dofir.