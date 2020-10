No der Messerattack mat 3 Doudegen an der Basilika zu Nice ass en Donneschdeg den Owend e Mann vun 47 Joer interpelléiert ginn.

De Mann steet am Verdacht den Dag virun der Attack mam Täter a Kontakt gewiescht ze sinn. Am Interview um franséischen RTL, huet den Inneminister Gerard Darmanin e Freideg de Moien gesot, et wier een den Ament a Frankräich am Krich géint eng Ideologie, géint den Islamismus. Den Islamismus wier eng Form vu Faschismus am 21. Joerhonnert.

An den nächsten Deeg sollen 18 Auslänner expulséiert ginn, déi sech radikaliséiert hunn. Zanter en Donneschdeg gëllt am Hexagone déi héchsten Terroralerte.

Den Täter, e Mann aus Tunesien, schwieft den Ament a Liewensgefor. Hie war an der Interventioun mat der Police en Donneschdeg schwéier blesséiert ginn. De leschten Informatiounen no war den Täter den Autoritéiten net bekannt.

De Buergermeeschter vun Nice Christian Estrosi an aner Vertrieder vun de konservative Republicains fuerderen als Reaktioun op d'Attack méi streng Flüchtlingskontrollen an datt elektronesch Gesiichtserkennung am ganze Land agefouert gëtt. Och misst d'Constitutioun geännert ginn, fir dëse "Krich" ze féieren.