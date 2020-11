2016 loung den Donald Trump kuerz virun de Walen an de Sondagen hannen, grad ewéi elo 2020.

Den Donald John Trump ass de 14. Juni 1946 am New Yorker Staddeel Queens op d’Welt komm. Hien ass en Entrepreneur, Entertainer op der Tëlee an zënter Januar 2017 de 45. President vun de Vereenegte Staaten vun Amerika.

Originnen

Den Donald Trump ass dat 4. vu 5 Kanner vum Immobilienentrepreneur Fred C.Trump an der schottescher Fëschersduechter Mary Anne Mac Leod. D’Eltere vum Fred C.Trump ware vu Kallstadt an der Pfalz an Amerika ausgewandert. Säi Papp soll him e gewësse “Killerinstinkt” agetriichtert hunn.

Schoul

Den Donald Trump ass als Kand an d'Kew Forest Schoul zu Queens gaangen. Säi Lieblingssport war Baseball.

Säi Papp huet hien an d’New York Military Academy op Cornwall(New York) geschéckt, wou hien an engem Privatinternat eng komplett militäresch Ausbildung krut. 1964 huet hien des Akademie mat engem High School Diploma verlooss.

Uschléissend huet den Donald Trump fir d’éischt Ekonomie op der Fordham Universitéit zu New York studéiert. Vu 1966 un huet hien sech op der Wharton School (eng renomméiert Fakultéit vun der Ekonomie vun der Universitéit vu Pennsylvania) op de Fachberäich Immobiliëwirtschaft spezialiséiert. Den Donald Trump huet säi Studium mat engem Bachelor ofgeschloss.

Famill

Den Donald Trump huet sech 1977 mat dem tschechesche Modell Ivana Winklmayr bestuet. D’Koppel krut dräi Kanner. No der Scheedung koum et zu engem 2. Mariage mat der amerikanescher Schauspillerin Maria Maples. Aus dëser Hochzäit staamt eng Duechter.

2005 huet den Donald Trump sech eng 3. Kéier bestuet. Mam slowenesche Modell Melania Knauss krut hien nach e Fils.

Den Trump ass als Kand an der presbyterianescher Kierch confirméiert ginn.

Immobilien a Casinoen

Iert den Donald Trump seng politesch Karriär lancéiert huet,war hien an der Immobiliëbranche aktiv. Am Alter vu 25 Joer huet hien d’Direktioun vun der Firma Trump Management vu sengem Papp iwwerholl.

Well hie schwaarz Interessente fir seng Wunnenge systematesch diskriminéiert soll hunn, geréit hien a Schlagzeilen. De Prozess dauert 2 Joer an de Sträit gëtt duerch en Deal bäigeluet, deen doranner besteet, dass d’Firma Trump Management sech dozou verflicht, keng Rassendiskriminéierung beim Accès zu Mietwunnenge méi zouzeloossen.

© MARK CARDWELL / AFP

Den Donald Trump mécht sech zu Manhattan breet. D’Relatioune vu sengem Papp erméiglechen et him, gréisser Projeten ënnert anerem duerch Steiervergënschtegungen ze realiséieren.

Den Trump Tower steet als Symbol, dass den Donald Trump zu New York ukomm ass. Hien baut säin Immobilienimperium a Florida aus a konzentréiert sech och op d’Constructioun vu Spillcasinoen zu Atlantic City am New Jersey.

D’Casinoe sinn zwar wierklech ni profitabel.Mä den Donald Trump packt et awer, Milliardär ze ginn.

The Apprentice

2002 gëtt den Donald Trump de Star an der Reality-Show “The Apprentice” vun der amerikanescher Tëleeschaîne NBC.

Seng Roll huet doranner bestanen, 16 Kandidaten, déi e Kontrakt a senger Firma ugestrieft hunn, Aufgaben ze ginn an um Enn vun der Show hinnen ze soen,wéi e Kandidat erausflitt.

Iwwert 20 Millioune Mënschen hunn sech d’Show ugekuckt. Den Trump huet Talenter als Showmaster gewisen. The Apprentice hëlleft dem Entrepreneur d’Mark “Trump” ze vermaarten.

Hien lancéiert och nach Trump University,wou Management-Couren ugebuede ginn an Trump Foundation. Den Trump an seng Firme waren 2016 an iwwert 3.500 Geriichtsaffäre verwéckelt.

Enn 2016 huet den Donald Trump duerch en aussergeriichtlechen Deal Mënschen entschiedegt,déi un de Couren op der Trump University deelgeholl a beduckst gi waren. En plus huet hien Trump Fondation opgeléist.

Politesch Karriär

Am Juli 1987 huet den Donald Trump sech bei de Republikaner registréiere gelooss.

Et dauert bis de 16.Juni 2015,bis den Donald Trump sech an d’Course ëm de Presidentestull an Amerika lancéiert.

Hien annoncéiert seng Kandidatur am Trump Tower zu New York.

Säi Slogan ass "Make America great again". Dëse Slogan hat de fréiere President Ronald Reagan schonns 1980 benotzt.

Am Juli 2016 nominéieren d’Republikaner hien als hire Kandidat. Den 8.November 2016 gëtt den Donald Trump zum President gewielt. An de Sondagë louch Hillary Clinton laang vir.

Den Donald Trump konnt Staaten am Rust Belt am Middle West fir sech gewannen an en plus en Erfolleg am Swing State Florida verbuchen.

Presidentschaft

Seng Presidentschaft ass duerch e grousse Personalverschleiss markéiert.

Direkt um 1.Dag entléisst hien eng 80 US-Ambassadeuren! Schonn am 1.Joer huet en Drëttel vun de Leit, déi hie selwer op Féierungspositiounen agesat huet,hire Posten nees verlooss.

Seng Aussen-a Sécherheetspolitik gëtt duerch e puer Haaptaccente markéiert:

-hie geet op Konfrontatioun mam Iran a kënnegt d’Atomofkommes mat Teheran

-erkennt Jerusalem als Haaptstad vun Israel un

-sicht e Rapprochement mat Nordkorea

-geet op Distanz zu Peking

© Brendan Smialowski / AFP

Hien kämpft géint d’Gesondheetsreform Obamacare. Am Kampf géint Pandemie Covid19 gëtt him Versoe virgeheit.

Iwwert 200 000 Amerikaner stierwen (60% dovunner si Schwaarzer) un der Pandemie. De President selwer spillt de Virus ëmmer nees erof a betount,hien hätt alles am Greff. Hien selwer gëtt am Oktober positiv op de Virus getest. De Chômage klëmmt, d’Ekonomie kritt den Houscht. Hien wëll eng Grenzmauer zu Mexiko opriichten. Dat geschitt nëmmen deelweis.

Den Donald Trump iwwerlieft e Versuch,fir hie mat enger “Impeachment-Prozedur” aus dem Wäissen Haus ze joen.

Am Mee 2020 kënnt et nom Doud vum Schwaarzen George Floyd zu Masseprotester géint Policegewalt.

Um Enn vu sengem Mandat nominéiert hien seng Kandidatin als Riichterin um Supreme Court.

Programm

Op senger offizieller Internetsäit fir de Walkampf rifft den Donald Trump dozou op, zesummen d’Natioun nees opzebauen.

Zesummen opbauen: dat heescht an éischter Linn,emol Suen ze spenden. (35 US-Dollar oder méi)

Säi Slogan bleift deselwechten, ewéi 2016:Make America great again. Et fënnt een en Iwwerbléck iwwert all déi Verspriechen,déi 2016 gemaach an an de leschte 4 Joer och agehale gi wären.

Dat geet vun der Ekonomie(ënnert anerem déi éischt Steierreform an 30 Joer,Steierreduktiounen ëm 82% fir Mëttelklassfamilljen, Kreatioun vu 500.000 Aarbechtsplazen an der Industrie a 620.000 um Bau)iwwert d’Handelspolitik(ënnert anerem d’Aféiere vun enger Taxe op Stol-an Aluminiumsimporter a Steieren op Importer vu chinesesche Produkter) bis bei seng Aussepolitik (ënnert anerem e Meeting mam Kim Jong Un, seng nei Strategie vis-à-vis vum Iran an nei Aktioune géint Russland).

De President Trump warnt virdrun, dass Demokraten d’Wiel géife manipuléieren. Hien wéilt d’Resultater protegéieren an och nom 3. November weider dovir kämpfen.

Hien rifft seng Unhänger dozou op, d’Integritéit vun de Walen ze verdeedegen.

Schwächten a Stäerkten, Héichten an Déiften

Den Donald Trump geet wéinst sengen "Tweets" an d’Geschicht an. Hien soll der 11.000 an 3 Joer ofgesat hunn. Eng 33 Millioune Mënsche suivéieren ,wat de President vun de Vereenegte Staaten u Kuerznoriichten an d'Welt schéckt.

Klassesch Medie verbreeden a sengen Ae virun allem emol "Fake News". Den Donald Trump huet sécher och wéinst senge Beleidegunge vis-à-vis vu Frae Spueren hannerlooss. Hien soll Sue wéinst Affäre bezuelt hunn. De Streit mat der Pornoactrice Stormy Daniels suergt fir Schlagzeilen.

Kritiker soen,dass den Donald Trump keng Schimmt fir näischt huet, dass hien d’Welt als eng Maartplaz ugesäit (als Kand hätt hie gäre Monopoly gespillt) an dass hien nom Motto verfiert, dass een d’Muecht ni deele soll.

2016 louch den Donald Trump kuerz virun de Walen an de Sondagen och hannen, grad ewéi 2020.

2016 huet hien d’Wale gewonnen. 2020 stellt sech no de Walen den 3. November nach eng aner wesentlech Fro:

Acceptéiert den Donald Trump iwwerhaapt eng méiglech Néierlag?