Net nëmmen an Europa verbreet d'Covid-19-Pandemie sech explosiounsaarteg, 26.000 Neiinfektiounen goufen en Donneschdeg a Brasilien gezielt.

Brasilien ass eent vun de betraffenste Länner weltwäit. De Gesondheetsministère huet bannent de leschte 24 Stonne 26.106 Neiinfektioune gemellt, domat läit een elo bei bal 5,5 Milliounen. Mä grad de brasilianesche President Bolsonaro beschreift déi aktuell Lockdown-Situatioun an anere Länner als verréckt. E komplette Lockdown géif fir hien ni a Fro kommen.

D'EU-Kommissioun huet e Freideg iwwert déi aktuell Corona-Situatioun an Europa diskutéiert. Den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn sot, besonnesch wann et ëm den Corona-Impfstoff geet muss méi zesummegeschafft ginn.

An Däitschland huet den RKI e Freideg fir déi éischte Kéier méi ewéi 18.000 nei Fäll bannent 24 Stonne gemellt. Am Ganze läit een elo bei 499.694 confirméierten Infektiounen. D'Zuel vun den Doudesaffer ass ëm 77 op elo 10.349 geklommen.

A Frankräich gëllt vun e Freideg u bis den 1. Dezember en neie Lockdown. Schaffen oder akafe goen, grad wéi bei den Dokter goen, bleift méiglech, dofir muss een awer eng speziell Attestatioun ausfëllen. Sport ass op eng Stonn den Dag limitéiert, an dat am Ëmkrees vun engem Kilometer ronderëm vun do, wou een wunnt. Fir d’ Kanner bleiwen d'Schoulen awer weider op.

An der Nuecht vun en Donneschden op e Freideg koum et dowéinst zu Paräis zu Protester. Eng Partie Protestanten hunn randaléiert, an de Stroosse gouf Chaos hannerlooss.

An der Belsch goufen e Freideg den Owend zousätzlech Mesuren annoncéiert. Vun e Méindeg un heescht et nees zeréck an de Confinement, an dat bis Mëtt Dezember

RTL-NEWS: D'Belsch vun e Méindeg un nees am Confinement

De belsche Gesondheetsminister Frank Vandenbroucke hat do virdrun ausgesot, dass dës Mesuren inevitabel wieren. Zanter e Méindeg sinn déi belsch Spideeler opgeruff, hir Patienten ënnerteneen opzedeelen. 60% vun den Intensivbetter solle fir Covid-Patiente reservéiert bleiwen. 1.057 vun den 1.200 Better sinn awer scho beluecht.

An de leschte 24 Stonne sinn an der Belsch 23.900 nei Fäll registréiert ginn. Mat 673 Patiente goufe liicht manner nei Hospitalisatioune gezielt wéi den Dag virdrun. D'Zuel vun den Doudesaffer dogéint ass däitlech an d'Luucht gaange mat 138 neien Doudesfäll um Donneschdeg.

Eriwwer an d'Schwäiz, hei goufen déi relativ labber Mesuren zanter en Donneschdeg verstäerkt. Et gëllt eng Spärstonn vun 23 bis 6 Auer moies an et dierf ee sech zu 10 Léit doheem treffen. Verschidden Awunner wënsche sech awer méi streng Moossnamen.

Déi lescht Deeg goufen an der Schwäiz tëscht 3.000 an 10.000 Neiinfektiounen den Dag gezielt.

Lëtzebuerger Residentë musse bei Arees an d'Schwäiz iwwregens net méi a Quarantän. Zanter en Donneschdeg gëllen d'Corona-Restriktioune just nach fir Deeler vu Frankräich, der Belsch, Tschechien, Andorra an Armenien. Anengems huet d'Regierung zu Bern d'Kantonen opgeruff, jee no Situatioun, d'Mesuren op hirem Territoire ze verschäerfen. Et wier wichteg, méi differenzéiert ze handelen, méi regional, wéi nach am Mäerz.

D'WHO warnt iwwerdeems virun negative Konsequenze vu landeswäite Lockdowns. Strikt Restriktioune kënnen dobäi hëllefen, Infektiounsketten z'ënnerbriechen an dozou bäizedroen, dass d'Gesondheetswiese sech erhëlt, sou den Hans Kluge. Ma den Europa-Direkter vun der WHO huet awer betount, dass dëst e Präis hätt: E strikte Lockdown kéint och zu enger Hausse vu psycheschen Erkrankungen a Gewalt am Stot féieren. Donieft huet de Kluge op déi wirtschaftlech Suitte verwisen, déi duerch streng Restriktiounen entstinn.