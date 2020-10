No der presuméiert islamistescher Terrorattack zu Nice, bei där 3 Mënschen ëm d'Liewe koumen, enquêtéieren elo och déi tunesesch Autoritéiten.

E Freideg den Owend gouf en zweete Verdächtege festgeholl. De 35 Joer ale Mann steet am Verdacht mam 21 Joer ale presuméierten Täter a Verbindung gestanen ze hunn, sou heescht et aus Justizkreesser. Hie soll deemno een Dag virum Attentat an der Eglise Notre-Dame mam Brahim Issaoui a Kontakt gewiescht sinn.

Den 21 Tunesier soll sech senger Famill no an de leschten 2 Joer ëmmer méi aus reliéise Grënn isoléiert hunn.

De Brahim Issaoui soll den 20. September mat engem Flüchtlingsboot op der italienescher Insel Lampedusa ukomm sinn. Déi italienesch Verwaltungen hunn de jonke Mann opgefuerdert, d'Land bannent 7 Deeg nees ze verloossen. Ouni gülteg Pabeieren ass de Mann a Frankräich gereest, wou hie sech déi lescht 20 Deeg virum Attentat opgehalen huet a keng Demande op Asyl gemaach hätt. De Mann war der Police an Tunesien wéinst Gewalt an Drogenhandel bekannt.

Bei der bluddeger Attack en Donneschdeg de Moien an der Basilika zu Nice koumen e 54 Joer ale Mann an eng 60 Joer al Fra ëm d'Liewen. Eng zweet Fra konnt sech uerg verwonnt an eng Bar flüchten, déi 44 Joer al Brasilianerin ass do awer u hire schroe Blessure gestuerwen.