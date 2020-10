An der polnescher Haaptstad sinn e Freideg zéngdausende Leit op d'Strooss gaangen, fir géint d'Verschäerfung vum Ofdreiwungsgesetz ze protestéieren.

Zanter annerhallwer Woch daueren d'Protester géint d'Pläng vun der nationalkonservativ Regierung mëttlerweil. D'Gesetz, wat et erlaabt, fir Fötusse mat schwéiere Mëssbildungen ofzedreiwen, hunn d'Riichter rezent an engem ëmstriddenen Urteel fir verfassungswiddreg erkläert.

De President Andrzej Duda wëll elo en neie Gesetzesprojet an d'Parlament bréngen. Deemno kéint een ofdreiwen, wann et enger medezinescher Diagnos no, warscheinlech ass, dass de Bëbee dout oder mat schwéiere Mëssbildunge géing op d'Welt kommen.