Den Donald Trump huet wéi keen aneren US-President d'Welt gespléckt. Dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister.

Millioune Mënschen net just an den USA, mä op der ganzer Welt hoffen, dass d'US-Wal eppes zum Bessere verännert. "An esou geet et mir och", dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister an engem Interview mat der Frankfurter Rundschau iwwert déi amerikanesch Walen.

Natierlech géing de Jean Asselborn hoffen, dass den demokratesche Presidentschaftskandidat géing gewielt ginn, mä de Status quo ante vun 2016, also gutt Relatiounen tëscht den USA an Europa, géingen net sou séier zeréckkommen. Och de Joe Biden géing un der Spëtzt vun enger zu déifst gespléckter Natioun stoen an d'Interessie vun den Amerikaner vertrieden. Do géing een also weiderhi Meenungsverschiddenheeten hunn. Zum Beispill wat den Ëmgang mat Russland oder China ugeet oder den Handelssträit tëscht der EU an den USA kéint net direkt begruewe ginn. Do misst ee just un d'Digitalsteier denken, sou de Jean Asselborn. De Joe Biden géing et och net einfach acceptéieren, dass US-amerikanesch Technologie-Gigante Steiere misste bezuelen.

Dem Lëtzebuerger Ausseminister no wär et awer virun allem wichteg, dass sech d'Atmosphär vun de Relatioune mol nees géing verbesseren. Dass et net méi dauernd vun der anerer Säit vum Atlantik géing heeschen "America First, America First", mä dass een nees méi kultivéiert a seriö kéint mateneen ëmgoen, sou nach de Jean Asselborn.