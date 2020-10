Den neie Berliner Fluchhafe feiert no 9 Joer an etlechen zousätzleche Steiermilliarden Ouverture. An dat zu engem Zäitpunkt, wou iwwerall zougemaach gëtt.

Grad op deem Weekend geet de Willy-Brandt-Fluchhafe a Betrib, op deem Däitschland virun engem zweete Lockdown steet. Ma de Projet ass esou scho komplett aus dem Rudder gelaf, wisou also nach waarden?

1996 gouf decidéiert, dass Berlin en neie Fluchhafe bréicht, d'Fluchhäfen Tempelhof an Tegel sollten zoumaachen. Eng Decisioun, déi do schonn ënner engem schlechte Stär stoung. Vill Awunner waren dogéint. Et koum den éischte Spuedestéch 2006.

Am Oktober 2011 gouf dunn d'Ouverture eng éischte Kéier geréckelt, wéinst massive Mängel beim Brandschutz. Och aus dem uviséierten neien Datum am Juni 2012, ass näischt ginn, grad wéi Mäerz an Oktober 2013. Den Dilemma ëm de Bauprojet huet um Enn ganzer 9 Joer gedauert duerch Mëssmanagment, Feeler bei der Planung an ongeplangten Depensen, notamment Steiersuen.

Et gouf eng Faillite an e Geriichtspricedure wéinst Bestiechung a Bestiechlechkeet géint de Fluchhafe-Manager a bedeelegt Firmen. Dee ganze Chaos huet fir eng Explosioun vun de Baukäschte gesuergt, déi an Tëscht bei ronn 6 Milliarde leien. Bal dat Dräifacht wéi eigentlech geplangt.

Elo, mam Ausbroch vun der Corona-Pandemie, wäert de Fluchhafen nach e puer méi Joren op finanziell Hëllef ugewise sinn.