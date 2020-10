Zu Lyon gouf e Samschdeg e Paschtouer mat enger Schroutflënt ugeschoss, wéi hien amgaange war, eng Kierch zouzespären.

Wéi et heescht, wier de Mann an engem kriteschen Zoustand. Den Informatioune vun der lokaler Police no wier de presuméierten Täter op der Flucht. Polizisten a Secouriste sinn den Ament op der Plaz. Op Twitter huet den Inneministère d'Awunner gebieden, dat betraffent Gebitt z'evitéieren.

Eréischt en Donneschdeg koum et zu enger Attack a Frankräich. Zu Nice sinn 3 Persoune bei enger Messerattack an enger Kierch ëm d'Liewe komm. De franséische President Emmanuel Macron huet d'Dot als "islamistesch Terrorattack" bezeechent. Donieft huet hien ugekënnegt, d'Zuel vu Beamten, déi Kierchen a Schoule bewaachen, vun 3.000 op 7.000 z'erhéijen.