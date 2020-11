E Samschdeg koum am Québec a Kanada zu enger grujeleger Attack.

Zwou Persoune sinn ëm d'Liewe komm a 5 goufe blesséiert, wéi Mann, an engem mëttelalterleche Kostüm verkleet, si mat engem Schwäert attackéiert huet. Den 20 Joer ale Mann gouf vun der Police festgeholl an an e Spidol bruecht.

Iwwert e méiglecht Motiv ass nach näischt gewosst.