Vun den iwwer 800 Blesséierten wiere ronn 200 a Behandlung, heescht et vun den tierkeschen Autoritéiten.

Et ginn och nach ëmmer Nobiewen. Zeg Mënsche konnten an der Küstestad Izmir och déi zweet Nuecht hannerteneen net an hir Haiser zréck. D'Rettungsdéngschter hunn honnerten Zelter opgeriicht a versichen nach ëmmer, Iwwerliewender ze fannen. Kuerz no Hallefnuecht gouf e 70 Joer ale Mann ënnert engem Gebai, dat an de Koup gefall war, gerett - ronn 34 Stonnen nom Biewen.