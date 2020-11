An Italien koum et bei Protester géint d'Corona-Mesuren op en Neits zu heftegen Zesummestéiss mat der Police.

An der italienescher Haaptstad Roum hu sech e Samschdeg den Owend e puer honnerte Mënschen am Stadzentrum versammelt. Well e puer Demonstrante mat Fläschen a Knupperte geschoss hunn, koum et zu Ausernanersetzunge mat der Police.

E Freideg schonn war et zu Florenz bei Protester zu Gewalt komm. D'Police wollt do ronn 200 Mënschen drun hënneren, sech fir eng autoriséiert Demonstratioun op der Piazza della Signoria am Zentrum ze versammelen. D'Manifestanten hu mat Molotowcocktailen, Fläschen a Steng geschoss, Poubelle goufen ëmgehäit a Sécherheetskameraen zerstéiert. 20 Mënsche goufe festgeholl.

An de leschten Deeg koum et schonn zu Bologna, Mailand, Neapel an Turin zu brutale Protester.

Zu Barcelona a Spuenien hunn d'Demonstranten mat Steng op d'Beamte geschoss. De spuenesche Ministerpresident Pedro Sanchez huet d'Protester kritiséiert. "Nëmme mat Responsabilitéit an Eenheet géif een d'Pandemie an de Grëff kréien", huet de sozialistesche Regierungschef getwittert.