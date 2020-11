An der Nuecht op e Sonndeg koum et bei der Gare zu Dortmund zu enger Ausernanersetzung mat den Affer an 2 jonke Männer.

En 41 Joer ale Mann gouf wärend dem Sträit mat engem Messer déidlech blesséiert, säi Jong vu 24 Joer gouf schro verwonnt. Et besteet keng Liewensgefor. Ob d'Männer sech kannt hunn, ass nach onkloer. Déi 2 jonk Männer am Alter vun 19 Joer hu sech spéider op engem Policebüro gestallt.