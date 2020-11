En 13 Joer jonke Jong ass an der Nuecht an engem Park zu Berlin erstach ginn. Eng zweet Persoun, e Mann vun 22 Joer, koum mat uerge Blessuren an d'Spidol.

Dat mellt d'Police aus der däitscher Haaptstad e Sonndeg via Twitter mat. Déi zwee Jonker wiere mat anere Kanner a Jugendlecher géint 22.30 Auer am Monbijou-Park zu Berlin-Mitte ënnerwee gewiescht, wéi si mat engem ongeféier 45 Joer ale Mann an e Sträit gerode sinn. De Mann huet doropshi säi Messer erausgeholl an de Jong esou schro verwonnt, dass hien nach op der Plaz gestuerwen ass. D'Police sicht nach nom Täter, deen no der Dot fortgelaf ass.