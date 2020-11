D'Beamten hu bei Protester an d'Luucht geschoss, wéi zéngdausende Mënsche bei e Monument marschéiert sinn, dat un d'Affer vun der Stalin-Zäit erënnert.

Dem belarusseschen Inneministère no goufen eng Rei Demonstranten an Demonstrantinne festgeholl. Déi onofhängeg Organisatioun Wjasna huet vu ronn 40 Persoune geschwat, déi e Sonndeg am Nomëtteg festgeholl gi wieren. E Freideg hat de Lukaschenko ugekënnegt, haart géint déi regierungskritesch Protester wëlle virzegoen.

A Belarus ginn et zanter de Presidentschaftswalen ugangs August Masseprotester, well dem President Lukaschenko Walfälschung virgeheit gëtt. D'Policebeamten an d'Regierung ginn ëmmer nees brutal géint friddlech Demonstratioune vir. Dausenden Aktivisten an Aktivistinne goufe bis ewell scho festgeholl.