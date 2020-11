Op eng éischter aussergewéinlech Manéier ass e Metro e Méindeg ofgebremst ginn.

De Chauffer ass no der leschter Faart zu Spijkenisse an der Géigend vu Rotterdam op den Ofstellgleis gefuer. D'Maschinn krut aus bis ewell nach ongekläerte Grënn net méi rechtzäiteg gebremst an ass eréischt op engem ronn 10 Meter héije Konschtwierk zum Stoe komm.

Mat Hëllef vun enger Floss aus Konschtstoff, déi direkt nieft der Gare steet, konnt de Waggon gestoppt a Schlëmmeres verhënnert ginn, soten Experten.

Zum Zäitpunkt vun dësen Ongléck ware keng Passagéier méi u Bord, de Chauffer konnt selwer aus dem Won klammen a sech a Sécherheet bréngen. Hie koum mat engem Schrecken dovun, deelt d'Metrofirma mat.