Am Afghanistan koume bei enger Attack op d’Universitéit vu Kabul 25 Mënschen em d’Liewen, esou d'Meldunge vun Noriichtenagencen um Méindeg de Mëtteg.

3 arméiert Leit hunn d’Universitéit an der afghanescher Haaptstad gestiermt. Ee vun hinnen huet sech direkt am Ufank an d’Luucht gesprengt, déi aner zwee goufen duerch d’Sécherheetsleit erschoss.