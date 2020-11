Mat der Ouverture vu klenge Walbüroen am Bundesstaat New Hampshire huet um Hallefnuecht Lokalzäit de Wal-Dag an den USA ugefaangen.

Als alleréischte Walbüro ass deen zu Dixville Notch opgaangen, en Duerf mat 12 Awunner, dat un der kanadescher Grenz läit. Zanter 1960 gëllt dëse Büro traditionell als "first in nation" bei Presidentschaftswalen. De Vott zu Dixville Notch war dann och séier ofgeschloss dëst Joer. Et goufe 5 Stëmme fir de Biden, an 0 fir den Trump. Zu Dixville Notch, am Bundesstaat New Hampshire, konnt als éischt gewielt ginn / Nieft dem komplette Representantenhaus a verschiddene Sëtz am Senat dominéiert natierlech d’Duell ëm d'Wäisst Haus tëscht dem Donald Trump an dem Joe Biden. Éischt Resultater ginn an der nächster Nuecht erwaart, och wann et dës Kéier méi laang dierft daueren, bis Resultater offiziell sinn, well eng Rekord-Zuel vun Amerikaner via Bréifwal ofgestëmmt huet.