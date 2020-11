Knapp véier Deeg nom uergen Äerdbiewen an der Tierkei hu Secouristen zu Izmir ee klengt Meedchen ënnert engem Haus, dat an de Koup gefall war, gerett.

D'Kand wär dräi Joer al a géing Ayda Gezgin heeschen, sou de Gesondheetsminister Fahrettin Koca op Twitter. De Buergermeeschter vun der zweetgréisster tierkescher Stad, Tunc Soyer, huet vun engem Wonner geschwat a vun enger "Freed matten am grousse Schmäerz".

Ee vun de Secouristen hat en Dënschdeg de Moien d'Stëmm vum Meedchen héieren, wat doropshi konnt gerett ginn. D'Meedche soll gesot hunn, datt et duuschtereg wär an et soll och no senger Mamm gefrot hunn. Informatioune vun der Chaîne CNN Türk geet een dovunner aus, datt d'Mamm nach ënnert de Reschter vum Haus ass.

E Freideg war een Äerdbiewe vun der Stäerkt 7 an der Ägäis tëscht Samos an der tierkescher Provënz Izmir. De Bilan vun Doudesaffer ass mëttlerweil op 100 geklommen.