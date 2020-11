An den USA wäerten d’Demokraten och an Zukunft eng Majoritéit am Representantenhaus behalen.

Dës zweet Kongress-Kummer gouf parallel zu de Presidentiellen komplett nei bestëmmt an zu der Majoritéit vu bis ewell 232 Sëtz dierften d’Demokraten der nach emol 4 oder 5 derbäi gewannen. Am Senat, wou 35 Sëtz nei bestëmmt goufen, gesäit et dergéint weiderhi fir eng Majoritéit fir d’Republikaner aus.

Am Duell ëm d‘Wäisst Haus schéngt et, wéi wann den Donald Trump momentan déi besser Kaarten hätt.

Nodeems den amtéierende President d’Staate Missouri, Utah an Nebraska konnt wannen, steet et elo zu 119 fir den Trump zu 209 fir Biden, bei der Zuel vun de Walmänner, wou een der op d‘mannst 270 brauch, fir eng Majoritéit ze kréien.

A ville Swing-States, wou et bis zu de Walen onkloer war, wien do d’Nues wäert vir hunn, gesäit et awer sou aus wéi wann den Trump se praktesch alleguer kéint fir sech entscheeden. Och an de wichtege Staate Florida an Texas kéint de Joe Biden wuel ënnerleeë sinn.

Nach ass et awer vill ze fréi, fir sech festzeleeën.

Bis zum Schluss eng enk Course

Den Ament huet den Demokrat Joe Biden d'Nues fir. Hien huet aktuell 209 Walmänner a -Fraen-Stëmme sou gutt ewéi sécher. Den Trump 118.

270 muss een der hunn fir d'Majoritéit vum sou wichtegen Electoral College ze kréien. Dem Joe Biden feelen der deemno nach 61.

D'Fro stellt sech den Ament, wou en déi soll hierkréien. D'Bundesstaaten op der Westküst Washington, Oregon, Kalifornien entscheet den Demokrat wuel kloer fir sech.

Dat war gewosst. Ma hie struewelt ferme an de sou wichtege Swing States. Dat sinn déi Staaten déi mol republikanesch, mol demokratesch wielen, an déi um Enn d'Presidentiellen entscheeden.

Aktuell gesäit et fir den Joe Biden net esou gutt aus wéi vill Experten am Virfeld prognostizéiert haten.

An de wichtege Swing States kritt den Demokrat manner Stëmme wéi aus de sougenannten Exit polls ervirgoung, also bei de Sondagen, déi gemaach goufen, nodeems d'Bierger hiren Ziedel ofginn haten. Dat ass de Fall an de Staaten Georgia a Florida. A Florida ginn et am Ganzen 29 Sëtz ze gewannen, en enorm wichtege Staat deemno. Do si mat 98 Prozent bal all d'Stëmme schonn ausgezielt an do huet den Donald Trump aktuell d'Nues vir. Mat 400.000 Stëmmen.

Am Swing State North Carolina ass et aktuell eng ganz enk Course. Et gesäit aus, wéi wann den Trump och besser do steet. Mat engem Virsprong vu 80.000 Votten.

Och déi grouss Swing States Wisconsin, Michigan, Pennsylvania fierwe sech an de Projektioune géint d'Erwaardunge éischter rosa. Heescht republikanesch. Dat gëllt och fir Ohio.

Am Arizona dogéint läit den Joe Biden liicht vir.

Kloer ass awer och:

Vill Stëmme sinn nach net ausgezielt a ginn et warscheinlech och net an dëse Moiesstonnen eiser Zäit.

Virun allem an de haart ëmkämpfte Staaten Pennsylvania a Georgia kéint et nach bis en Donneschdeg daueren, bis ausgezielt ass.

Den Donald Trump mécht eng besser Course ewéi virausgesot gouf.