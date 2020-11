Duerch déi hefteg Wandstéiss an de ville Renn iwwer Zentralamerika sinn op d'mannst 3 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Beem sinn ëmgefall, Haiser a Brécken iwwerschwemmt an Diech mat ewechgerappt.

Am Nicaragua sinn 2 Aarbechter duerch en Äerdrutsch an enger Minn gestuerwen. Am Honduras ass e Kand ëmkomm, nodeems en Haus an de Koup gefall ass.

Mat Wandspëtzte vu bis zu 225 Stonnekilometer huet de Stuerm souguer d'Maueren vun engem Baseball-Stadion an der nicaraguanescher Hafestad Bilwi zum Ëmfale bruecht.