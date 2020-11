Sinn d'Presidentschaftswalen an de Walbüroen uechter d'USA reegelkonform ofgelaf?

Gouf keen intimidéiert? Wéi konnt gewielt ginn? D'Josée Lorsché, de Claude Hagen an de Gusty Graas waren en Dënschdeg an Ekippen zu zwee an enger 20 Walbüroen zu Washington DC an Ëmgéigend, fir sech heivunner ze vergewësseren.

Bis op Klengegkeete wieren d'Walbüroen, déi si onugemellt besicht haten, gutt organiséiert gewiescht. Vereenzelt goufen et zwar Waardezäite vu bis zu enger Stonn. Positiv opgefall ass der Josée Lorsché, datt d'Wieler de Choix tëscht digitaler Wal a Stëmmziedel haten, dovunner kéinte mer eis zu Lëtzebuerg nach eppes ofkucken, esou déi Deputéiert vun déi Gréng.

Eng Demonstratioun gouf et di lescht Nuecht virum Wäissen Haus. Ma di ugespaante Stëmmung, déi d'Lëtzebuerger Observateure virun der Wal an der amerikanescher Haaptstad observéiert hate, wier um Waldag selwer net ze spiere gewiescht, seet de Gusty Graas, dee mat engem Schwäizer Observateur zu Washington DC, awer och an e puer Lokaler am Maryland ënnerwee war.

Wat ee festgestallt huet, ass datt virun allem virun de Lokaler ganz vill Beweegung war. war. Do hu Leit Musek gemaach, do ware ganz vill kleng Plakater. Also et war deelweis schonn eng flott Stëmmung, dat muss ee schonn esou soen.

Erstaunt war een dach, datt verschidde Responsabel vun de Walbüroen net woussten, wat d'OSZE wier, an och näischt vun international Walobservateuren héieren haten, esou de Claude Hagen vun der LSAP.

An engem Büro hätt dat zu Opreegung gefouert. Fakt ass awer och, datt 18 US-Bundesstaate guer keng onofhängeg Walobservateure vun der OSZE zougelooss hunn. Beispillsweis a Florida. Dat war awer och scho virun Trump-Zäiten de Fall.

Inacceptabel wier och, datt den Donald Trump sech schonn als Gewënner deklaréiert huet, gläichzäiteg den Demokrate Walbedruch ënnerstallt huet an ugekënnegt huet beim iweschte Geriichtshaff unzefroen, fir d'Auszielunge vun de Stëmmziedelen ze stoppen.

Bis elo ginn d'Stëmmziedelen awer nach weider ausgewäert.

D'OSZE fir hiren Deel wäert an enger Presse-Konferenz Bilan zéien iwwer d'Observatioune vun hiren 100 internationale Benevollen bei dëser 59. US-Presidentschaftswal.