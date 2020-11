Déi ganz Welt kuckt den Ament an d’USA a waart gespaant op d’Resultat vun de Walen. Ma virun allem Kanadier kucke ganz genau hin.

Si sinn nämlech als Exportland virun allem wirtschaftlech un hiren Noper gebonnen an et en Ënnerscheed mécht, ob si et mam Trump oder mam Biden ze dinn hunn.

Kanadesch Reaktiounen op d'US-Walen / Reportage Nadine Kreme

80% vun de Kanadier wënsche sech den Joe Biden als nächsten amerikanesche President. Dëst geet aus Sondagen, déi de Weekend gemaach goufen, ervir. Weider heescht et dräi vu fënnef Kanadier hätten eng negativ Meenung iwwer hir Noperen.

Déi meescht kucken deemno kritesch op d’Walen an den USA.

C’est fou, je pensais bien plus que Biden allait le remporter plus facilement par rapport à Trump.

Si le décompte des voies avait été moins serré, cela aurait été pour tous les canadiens je pense un soulagement.

Je ne peux pas croire qu’il y ait autant de personnes qui votent pour une personne qui est ouvertement raciste, sexiste, qui méprise la majorité des gens et qui commet des gestes qui seraient autrement considérés comme des crimes. C’est tout simplement frustrant et même épeurant.

Weider heescht et den Trump wier onberechenbar an net koherent a sengen Aussoen.

De Jean-Francois Charest vu Québec, dee sech fir déi amerikanesch Politik interesséiert, erkläert, dass déi amerikanesch Politik komplett ënnerschiddlech vun der kanadescher ass.

Beaucoup plus à droite autant au niveau social qu’au niveau économique. Et pour la vaste majorité des Canadiens il n’y a pas d’écho pour ces politiques-là. Il n’y a pas d’engouement pour un type de politique à la républicaine.

D’kanadesch Politik wier méi zentral. Déi amerikanesch Demokrate wieren hei beispillsweis eng zentral riets Partei, wärend se an den USA als sozialistesch an extrem lénks agestuuft ginn.

Och fir d’Wirtschaft wier et wichteg wien d’Course ëm d’Presidentschaft fir sech entscheet. An de leschte véier Joer ënnert dem Trump hätt de Lien tëscht deenen zwee Länner gelidden. Den Trump wier en Eenzelkämpfer an hätt Entscheedunge getraff, ouni op d’Konsequenze fir säin Noper ze kucken. Dorun hätt d‘kanadesch Konkurrenzfäegkeet gelidden, esou de Jean-François Fortin, ee Politiksprof am Lycée. Hien erkläert, dass déi zwee Länner wirtschaftlech vuneneen ofhängeg sinn, mee d’Kanadier méi wéi d’Amerikaner.

Les États-Unis et le Canada entretiennent une relation bilatérale économique. Quand les américains veulent imposer ou dicter une nouvelle pratique économique, le Canada a très peu de pouvoir de se battre et vit régulièrement les impacts de ces décisions économiques. Donc on est très dépendant d’une volonté politique qui s’affirme de manière économique au niveau des relations entre le Canada et les États-Unis.

Hien mengt och, dass een zweet Mandat vum Trump zu méi Kontrollen op der Grenz féiere kéint. Zwar maache béid Parteie Protektionismus, mee d‘Demokrate manner wéi d’Republikaner, Grond firwat d’Wirtschaft tëscht den zwee Länner ëmmer besser funktionéiert, wann Demokraten un der Muecht sinn.