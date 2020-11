Iert hien 2018 US-Ambassadeur zu Lëtzebuerg ginn ass, war hien 10 Joer laang Member vun der Walkommissioun an sengem Heemechtsstaat Georgia.

Dës Kommissioun suergt duerfir, datt bei Walen d'Reegelen an d'Gesetzer agehale ginn. Datt et elo esou laang dauert, fir an deene leschte Staaten déi leschte Stëmmen auszezielen, ass fir den Diplomat keng Iwwerraschung.

An well an dëser Wal de mächtegste Mann vun der Welt gewielt gëtt, dierfen d'USA sech beim Ausziele vun de Stëmme keng Feeler erlaben, esou den US-Ambassadeur.

Datt elo den US-Präsident fuerdert, datt een an verschiddene Bundesstaaten ophalen soll mat Zielen, mécht fir den US-Ambassadeur Sënn.

Wéi laang mir nach waarde mussen, bis definitiv en neie President feststeet, kann och den US-Ambassadeur net soen... Wann nei ausgezielt misst ginn, kéint dat awer nach daueren.