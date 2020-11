Am Georgia huet den Trump elo just nach ronn 1.700 Stëmme Virsprong, am Arizona an Nevada huet de Biden weider d'Nues vir.

An den USA gëtt nach ëmmer gezielt an nach ëmmer ass net kloer wien um Enn d'Rennen ëm de Presidenteposte wäert gewannen. Den aktuell President Donald Trump behaapt iwwerdeems weider, dass et op ville Plazen Onreegelméissegkeete beim Ausziele vun de Stëmme ginn hätt. Wann ee just déi legal Stëmme géif zielen, géif hie mat Liichtegkeet wannen, sou den Trump. Beweiser fir dës Behaaptungen huet hien awer bis ewell keng presentéiert. Verschidden TV-Sender hunn iwwerdeems wärend dem Donald Trump senger Ried d'Iwwerdroung ofgebrach, dëst wéinst offensichtleche Lige vum Trump.

Säin Team probéiert op juristeschem Wee d'Ausziele vum Rescht vun de Stëmmen an enger Rei Bundesstaaten ze stoppen, respektiv dofir ze suergen, dass d'Stëmmen nei ausgezielt ginn.

Säi Kontrahent Joe Biden rifft d'Amerikaner dogéint weider dozou op sech ze gedëllegen. Demokratie wier heiansdo chaotesch.

Situatioun um Donneschdeg den Owend

Am Sträit ëm déi ze spéit zougeschéckte Bréifwal-Stëmme sot d'Inneministesch vu Pennsylvania Kathy Boockvar, dass dës keen Afloss hätten. Et géif sech net ëm grouss Zuelen handelen. Wéinst dem Rechtssträit goufen d'Stëmmen zur Sécherheet separat gezielt a gelagert, fir se - falls néideg - awer nach als ongülteg erklären ze loossen.

Iwwerdeems huet eng Riichter am Bundesstaat Michigan eng Klo vun den Affekote vum US-President Donald Trump, déi e Stopp vun der Auszielung am Bundesstaat wollten erreechen, ofgewisen. Michigan gëtt no der Auszielung vun 99 Prozent vun de Stëmmen dem Joe Biden zougerechent.

Nach steet net fest, wien d'US-Wale gewonnen huet, mä d'Chancë stinn awer an Tëscht besser fir den Demokrat Joe Bidden. Nach feelen déi definitiv Resultater aus de Bundesstaaten Arizona an Nevada, an deenen den Joe Bidden ganz knapp virläit. Mä och am Georgie, North Carolina a Pennsylvania ass nach net komplett ausgezielt.

A Pennsylvania sinn um Freideg de Moien eiser Zäit 95% vun de Stëmmen ausgezielt. Den Trump läit do bei 49,6%, de Biden bei 49,3%. De Biden läit awer aktuell am Nevada an Arizona vir. Wann hie béid Staate gewanne géif, wier hien den nächste President vun den USA.

Den Joe Bidden huet aktuell 253 Wal-Leit, den Trump 213 an 270 sinn néideg, fir d'Walen ze gewannen.

Den aktuelle President Trump fuerdert iwwerdeems via Twitter weider, datt opgehale gëtt mat zielen. D'Republikaner géife géint all d'Bundesstaaten, déi rezent un den Joe Biden gaange wieren, juristesch Schrëtt aleeden. "Mir wäerten op den Ieweschte Geriichtshaff vun den USA goen. Mir wëllen, datt d'Wal gestoppt gëtt", sou den Donald Trump an der Walnuecht.

Et géif masseg Preuve fir Walbedruch ginn an d'Republikaner géife gewannen, huet den Donald Trump getwittert.

Den Trump schwätzt vun "us vs. them", den Joe Bidden vun "we the people". Den Discours vu béide Kandidaten ënnerscheet sech also weider grondleeënd, dat seet och den Robert Harmsen, Politikwëssenschaftler vun der Uni Lëtzebuerg.

Fir Robert Harmsen ass et kloer: Den Demokrat Joe Biden ass de Mann, dee probéiert d'Amerikaner zesummen ze bréngen, iwwerdeems de Republikaner Donald Trump weider polariséiert an d'Land spléckt. Souguer elo, wou ausgezielt gëtt.

Hie géif virun d'Iewescht Gericht goen, sou den Donald Trump. Ma sou einfach geet dat net. Wann, da kënne Resultater just um Niveau vun eenzele Staaten a Fro gestallt ginn, sou d'Erklärung vum Robert Harmsen. Do ginn et a jidder eenzelem Staat ganz genee Prozeduren. Do ass et méiglech eng nei Auszielung ze froen, a ganz prezise Fäll. Den Ieweschte Geriichtshaff vun den USA gräift just eventuell an, wann d'Federal Constitutioun verletzt géif.

2000 am Duell Bush - Al Gore, war d'Iewescht Gericht saiséiert ginn. 5 Wochen hat et deemools gedauert, ier eng Entscheedung zu Gonschte vum Goerge W. Bush gefall ass.

Rechtssträit erwaart

Sécher ass awer elo schonn, datt a béide Lager Affekote prett sinn, fir eng "Schlammschluecht".

Den Donald Trump beispillsweis akzeptéiert dat Resultat am Wisconsin net. Hei hätt et Onstëmmegkeete beim Ausziele ginn. Dofir misst nach eng Kéier nogezielt ginn, esou d'Fuerderung vum Trump virun engem lokale Geriicht.

A Michigan a Pennsylvania hunn d'Republikaner iwwerdeems Wëlles juristesch Demarchen an d'Weeër ze leeden, fir d'Ausziele vum Rescht vun de Stëmmen ze stoppen.

Normalerweis - oder traditionell – gëtt ee vun de Kandidaten no de Wale seng Néierlag zou. Dës Kéier wäert dat kaum de Fall sinn. Den aktuelle President, dee permanent op senge Sozialreseauen um Internet den Demokrate virgehäit, gefuddelt ze hunn, huet net Wëlles opzeginn, egal wéi d’Resultater um Enn ausginn. Am schlëmmste Fall kënnt et op de 14. Dezember un, wann d’Walmänner a -fraen hir Stëmmen ofginn an d’Walresultat offizialiséiert gëtt.

Éischt Tensiounen an den USA

D’Tensiounen an den USA si spierbar wann och geréng. Zu Portland am Oregon koum et an der Nuecht op en Donneschdeg zu Ausernanersetzungen tëscht Sécherheetskräften a lénke Radikalen. Zu Detroit am Michigan sollen Trump-Supporter versicht hunn, ee Wallokal ze stiermen.