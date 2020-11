E Samschdeg gëtt deenen 3 Persoune geduecht, déi virun enger Woch an enger Kierch zu Nice bei engem Uschlag ëm d'Liewe koumen.

Nieft de Famillje vun den Doudesaffer wäert och de franséische Regierungschef Jean Castex e Samschdeg zu Nice bei der Gedenkzeremonie mat dobäi sinn, huet säi Büro e Freideg matgedeelt.

Zanter der Attack gëllt a Frankräich déi héchsten Terror-Warnstuf.

Lescht Woch en Donneschdeg hat en 29 Joer ale Mann aus Tunesien 2 Fraen an ee Mann an enger Basilika an der franséischer Stad brutal mat engem Messer ëmbruecht. Ënnert den Affer war de Koschter vun der kathoulescher Kierch.

D'Ermëttler hu beim Tunesier weider Messer fonnt, wéi och e Koran. Wärend senger Festnam huet hien ëmmer nees "Allahu Akbar" geruff. Aus deem Grond geet déi franséisch Regierung vun engem "islamisteschen Terroruschlag" aus.

11 weider Persoune goufe bis ewell am Kader vun den Ermëttlunge festgeholl.