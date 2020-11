De fréiere Beroder vum Donald Trump huet a sengem Podcast den Doud vum FBI-Direkter an dem Pandemieexpert Anthony Fauci gefuerdert.

De Rietspopulist Steve Bannon huet zu Gewalt géint den US-Gesondheetsberoder Anthony Fauci an den FBI-Direkter Christopher Wray opgeruff. An enger Episod vu sengem Podcast "War Room: Pandemic" huet hien driwwer geschwat, datt déi zwee gekäppt kéinte ginn.

D'Videoplattform YouTube huet déi Episod vum Podcast doropshi geläscht. Twitter huet den Account vum Bannon sengem Podcast geläscht, dee ronn 60.000 Follower hat. Op Facebook war de Post fir ronn zéng Stonnen online a gouf knapp 200.000 Mol gekuckt, dat schreift CNN. Och Facebook huet de Post mëttlerweil geläscht.

De Bannon huet am Podcast wuertwiertlech gesot: "Ech géing hir Käpp opspiissen a se op de Säite vum Wäissen Haus opriichten. Als Warnung fir Bundesbürokraten: 'Entweder dir maacht mat oder iech wäert et och esou ergoen!'". Weider huet de Bannon un d'Zäit vun der Amerikanescher Onofhängegkeetsbeweegung erënnert: "D'Revolutioun war keng Gaardeparty, dat war ee Biergerkrich."

De Bannon sot och, datt den Trump d'Wal gewonnen hätt, obwuel d'Schlussresultat an e puer US-Bundesstaaten nach net feststeet. Mat sengen Aussoen huet de Bannon géint eng ganz Partie Reegele vun de Plattforme verstouss. Déi verbidden ënnert anerem Beiträg, déi d'Integritéit vun de Wale fälschlecherweis a Fro stellen an zu Gewalt opruffen.

De Steve Bannon war vun 2016 bis 2017 ee vun de wichtegste Beroder vum Donald Trump. Zanter sengem Out am Wäissen Haus fält hien ëmmer nees duerch rietspopulistesch Initiativen an Äusserungen op.