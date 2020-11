Eleng a Guatemala si knapp 150 Mënsche bei Bullislawinen ëm d'Liewe komm oder ginn nach vermësst, sou de President e Freideg.

D'Zuel vun Doudegen a Vermëssten duerch de Stuerm "Eta" ass e Samschdeg an Zentralamerika op knapp 200 geklommen. Nieft den 150 Persounen, déi a Guatemala dout sinn respektiv nach vermësst ginn, ginn et op d'mannst 50 weider Doudesaffer oder Vermësster a 7 weideren zentralamerikanesche Länner. Dorënner 20 Doudesfäll a Mexiko an 8 an Honduras.

De Stuerm "Eta" war en Dënschdeg als Hurrikan an Nicaragua op Land getraff. Zanterhier ass de Stuerm méi schwaach ginn, huet awer duerch zolitte Reen weiderhi fir vill Schued gesuergt.

De Stuerm ass e Freideg weider a Richtung Kuba gezunn. Den US-Hurrikanzentrum warnt, datt de Stuerm nees kéint méi staark ginn, wann en déi waarm Gewässer an der Karibik bis erreecht.