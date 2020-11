Vun e Sonndeg u gëllen an Däitschland nei Quarantänsreegelen fir Leit, déi an d'Land areesen. Donieft muss ee sech digital registréieren.

Persounen, déi aus engem Risikogebitt kommen - dorënner also och Lëtzebuerg - musse sech elektronesch registréieren ier si an Däitschland areesen. Vun den Owend 18 Auer u geet dat um Site www.Einreiseanmeldung.de. D'Exceptioun am Grenzgebitt fir manner wéi 24 Stonnen eriwwerzefueren, bleift bestoen. Dat gëllt also fir d'Bundesländer Rheinland-Pfalz an dem Saarland, confirméiert den Ausseministère an engem Communiqué. Dës Persoune musse weder a Quarantän, nach musse si sech digital registréieren.

Méi laang Openthalter sinn och fir d'Pendler, d'Fleegepersonal, esou wéi fir de Studium an de Besuch vu Famill a Partner méiglech, ouni, dass ee sech registréiere respektiv a Quarantän muss.

Vun e Sonndeg u mussen ausserdeem all déi aner Leit, déi aus engem Risikogebitt - wéi eben och Lëtzebuerg - kommen, fir 10 Deeg a Quarantän. Dës obligatoresch Quarantän kann awer duerch e negativen Test um fënneften Dag no der Arees opgehuewe ginn.

Well all Bundesland liicht verschidde Quarantänsreeegelen huet, réit den Ausseministère sech um jeeweilege Site vum Bundesland ze informéieren.

Schreiwes vum Ausseministère

COVID-19: Einführung einer digitalen Einreiseanmeldung für Reisen nach Deutschland

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Ab dem 8. November 2020 müssen sich Personen im Prinzip vor ihrer Einreise nach Deutschland elektronisch registrieren, wenn sie sich in den letzten zehn Tagen in Luxemburg, oder anderen von Deutschland als „Risikogebiet" eingestuften Regionen aufgehalten haben.

Folgende für den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Luxemburg und Deutschland wichtige Ausnahmen von der Einreiseanmeldungspflicht sind hervorzuheben : Personen, die lediglich durch Luxemburg durchgereist sind und dort keinen Zwischenaufenthalt hatten; Personen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland einreisen; Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs weniger als 24 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben; Personen, die für bis zu 24 Stunden in die Bundesrepublik Deutschland einreisen; oder Personen, die beruflich bedingt in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, um grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug zu transportieren.

Einwohner Luxemburgs deren Reise nach Deutschland nicht unter diese Ausnahmen fällt, können die digitale Einreiseanmeldung ab Sonntag, den 8. November 2020, 18.00 Uhr, auf folgender Internetseite abrufen: www.Einreiseanmeldung.de.

Was die prinzipielle Quarantänepflicht für Einreisende aus Luxemburg nach Deutschland betrifft, sei darauf hingewiesen, dass auch weiterhin substantielle Ausnahmeregelungen in den verschiedenen Bundesländern gelten. Dabei kann es erhebliche Unterschiede zwischen den Regelungen in einzelnen Bundesländern geben. Zudem werden diese Regelungen ab dem 8. November in einigen Bundesländern angepasst. Reisende werden gebeten, sich auf der Internetseite des betroffenen Bundeslandes zu erkundigen, wie die Quarantäneregelung dort für jeden konkreten Fall aussieht. Im Saarland bleibt insbesondere die Ausnahme von der Quarantänepflicht für alle Aufenthalte von weniger als 24 Stunden bestehen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ebenfalls in einem Telefongespräch mit Außenminister Asselborn bestätigt, dass in Rheinland-Pfalz sämtliche für den Grenzverkehr wichtige Ausnahmeregelungen für Einwohner Luxemburgs auch weiterhin gültig bleiben und es diesbezüglich keine Änderungen zur bereits bestehenden Regelung gibt.