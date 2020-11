Am drëtten Trimester dëst Joers louch en bei 9%. Dat ass eng Hausse vun 1,9 Prozentpunkten, am Verglach mam Trimester virdrun.

Respektiv 628.000 Persoune méi ouni Aarbecht.

Op 1 Joer gekuckt, ass et eng Hausse vun 0,6 Prozentpunkten. Am ganze sinn 2,7 Millioune Mënschen op der Sich no enger Schaff.