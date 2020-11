No de schlëmmen Zerstéierungen an de villen Affer a Mëttelamerika huet den Tropestuerm am Süde vu Florida fir Iwwerschwemmunge gesuergt.

An der Metropolregioun ëm Miami huet den Tropestuerm "Eta" e Méindeg Deeler vun der Stad ënner Waasser gesat a Beem erausgerappt. Dat huet NBC gemellt.

Iwwer 11.000 Stéit sinn dem Bericht no zäitweis ouni Stroum. Informatiounen iwwer Blesséierter an Doudeger gëtt et bis ewell nach net.

De Stuerm beweegt sech dem US-Hurrikanzentrum no den Ament lues a Richtung Süden.

De Stuerm "Eta" hat an de leschten Deeg an e puer zentralamerikanesche Länner fir grousse Schued gesuergt. Ronn 200 Mënsche koumen ëm d'Liewen oder goufen nach vermësst. De Stuerm war en Dënschdeg als Hurrikan mat der zweethéchster Kategorie 4 an Nicaragua op Land getraff. Duerch de ville Reen, den Iwwerschwemmungen an de Bullislawinen ass an Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama a Südmexiko grousse Schued entstanen. Am schlëmmste gouf Guatemala getraff. Hei gouf et den Autoritéiten no 150 Doudeger oder Vermësster. Um Wee a Richtung Florida huet de Stuerm Kuba getraff, hei gouf et offiziellen Informatiounen no awer keng Doudeger.