Domadder gëtt un de Waffestëllstand vun 1918, an d’Enn vum éischte Weltkrich erënnert.

Zu Paräis ass bei der Flamme du souvenir ënnert dem Arc de Triomphe am spéide Moien eng offiziell Gedenkzeremonie, un däer ënnert anerem de President Macron Deel hëllt. Wéinst de Covid-Mesuren ass et dëst Joer en Akt am ganz klenge Kreess.