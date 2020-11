Wéinst dem Taifun "Vamco", deen an Direktioun Philippinnen ënnerwee ass, goufe ronn 50.000 Mënschen opgefuerdert hir Haiser ze verloossen.

Et gëtt virun heftege Wandstéiss a massivem Reen gewarnt. Iwwerschwemmungen an Äerdrutsche ginn erwaart.

De "Vamco" ass schonn den drëtten Taifun bannent 3 Wochen, deen iwwert d'Land zitt. E wäert op der Insel Catandanes op Land treffen a wäert um spéide Mëttwoch oder fréien Donneschdeg op der Insel Luzon ukommen. Et gi sech d'Wandspëtzten tëscht 130 an 155 Stonnekilometer erwaart

A villen Deeler vum Land ass d'Zerstéierung no den 2 Taifunen "Molave" a "Goni" nach ëmmer grouss. Dosende Mënsche koumen ëm d'Liewen, Dausenden hu keen Daach méi iwwert dem Kapp. An e puer Regioune gëtt et kee Stroum.

Déi nei Evakuéierung wier schwiereg, well nom "Goni" och e puer Noutlager zerstéiert goufen.