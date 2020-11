Bei engem Abroch beim Zoll zu Emmerich an NRW hu sech onbekannt Täter de Wee an den Tresorraum fräigebuert an hu knapp 6,5 Mio. Euro Boergeld geklaut.

Den Zoll an Nordrhein-Westfalen gouf Affer vun engem spektakulären Iwwerfall. Wéi d'Police vu Krefeld e Mëttwoch matgedeelt huet, ass et dräi bis ewell onbekannten Abriecher gelongen, fir mat Hëllef vun engem Buerer an de Raum mam Tresor eranzekommen. Déi Onéierlech hu knapp 6,5 Millioune Euro Boergeld geklaut. Den Abroch wier professionell geplangt an ëmgesat gewiescht, heescht et vun den Autoritéiten. Den Abroch soll der Enquête no den 1. November geschitt sinn.