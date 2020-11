D'Police hat d'Waffen, Munitioun a sprengstoffverdächteg Substanze bei Perquisitiounen am August an am Oktober sécher gestallt.

Dat hunn déi zoustänneg Parquete Stuttgart a Pforzheim e Mëttwoch matgedeelt. De 36 Joer alen Däitschen ass zanter dem 15. August an Untersuchungshaft. D'Ermëttler haten do virdrun Hiweiser kritt, dass hien Substanze géing besëtzen, fir Sprengstoff hierzestellen.

Am Summer gouf an enger Wunneng am Landkrees Calw 3 Waffen, an anere gelounte Raimlechkeeten an de Kreesser Calw und Böblingen waren et Waffendeeler a Chemikalien. Bei enger zweeter Perquisitioun am Oktober goufen weider Waffen a Munitioun sécher gestallt.

Méi Detailer sinn net gewosst.