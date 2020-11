130 Doudeger a 683 Blesséierter - dat war de Bilan vun de bluddegen Attacken zu Paräis.

Freides, den 13. November 2015, en à priori idylleschen Dag an der franséischer Haaptstad. D’Wieder war aussergewéinlech gutt fir dës Joreszäit. No Feierowend hu sech d’Terrassen am beléiften 10. an 11. Arrondissement gefëllt, d’Stëmmung war gutt. Am Stade de France stounge sech Frankräich an Däitschland géigeniwwer fir e Frëndschaftsmatch an hu viru begeeschterte Supporter gespillt. Näischt huet drop hiweise gelooss, wéi deen Owend géif ausgoen. 21.20 Auer: Eng éischt Detonatioun ass am Stade de France ze héieren, eng Persoun gëtt mat an den Doud gerappt.

21.25 Auer: 15 Doudeger bei enger Schéisserei am "Petit Cambodge" an am "Carillon".

21.32 Auer: Weider Schéisserei an der "rue de Faubourg" mat 5 Doudeger.

21.36 Auer: De Café "Belle Equipe" ass och viséiert. 19 Mënsche verléieren hiert Liewen.

21.40 Auer: Attentäter stiermen an den ausverkaafte Bataclan eran an erschéissen 89 Mënschen.

Paräis ass deen Owend Affer vun enger ganz bluddeger koordinéierter terroristescher Attack, déi bis haut, 5 Joer méi spéit, nach déif an de Schanke vun deene Leit ze spieren ass, déi deen Dag an der franséischer Haaptstad waren. Souguer bei deenen, déi d’Attentater "nëmmen" zweetrangeg materlieft hunn.

D’Diane Miller an den Hy-Khang Dang, zwee Lëtzebuerger, waren deen Owend och an de Restauranten a Caféë vu Paräis ënnerwee. An erënnere sech nach un all d’Detailer vun deem Owend. Am Reportage temoignéiere si iwwert hir Erliefnisser vun deem Owend an doriwwer, wéi d’Stëmmung déi Deeg duerno zu Paräis war.